Promozione: il Briga frena, il Baveno non ne approfitta

Frena la capolista Briga, e non è una novità in questo girone di ritorno. Stavolta gli azzurri si fermano sul pari contro un’avversaria di rango, il Trino terzo in classifica, che per lunghi tratti di gara ha cullato anche il sogno del colpaccio: a mezzora dalla fine i vercellesi erano avanti per 3-1, poi il cuore e la tecnica degli uomini di Zanardi ha fruttato un pareggio allo scadere che vale oro.

Non approfitta del mezzo passo falso dei rivali il Baveno, che al “Galli” non riesce a sfondare il muro difensivo eretto dalla Chiavazzese, una delle formazioni più in palla del momento. Il pareggio a reti bianche lascia la situazione invariata, ma sa tanto di occasione persa per i ragazzi di Sottini. Partita molto bloccata e poche occasioni da rete, la più nitida capita però agli ospiti, che a dieci minuti dal termine colpiscono un palo.

Enigmatica Juve Domo. Dopo il colpo di Trino, i granata avevano l’occasione di rilanciarsi in ottica playoff, incontrando in casa un tranquillo Valduggia. La partita si mette però subito male, con gli ospiti che passano in vantaggio su una ripartenza, poi bella reazione domese e pareggio raggiunto prima dell’intervallo con Zani. Nel secondo tempo, Valduggia subito in vantaggio con un gran tiro da fuori, ma ancora i granata riescono a rimediare grazie al neo-entrato Fabio Cabrini. Nel finale il Valduggia sembra averne di più, e prima protesta per un’uscita a valanga di Bleve fuori area, poi sfrutta un errore in uscita dello stesso portiere ossolano, che perde il pallone scontrandosi con un compagno di squadra e permette agli ospiti di trovare il gol decisivo e di portare via i tre punti dal “Curotti”.

Mastica amaro anche il Feriolo, a lungo in vantaggio in casa del Casale, grazie alla splendida rete di Macchione su punizione alla mezzora. A inizio ripresa i nerostellati sciupano un rigore con Abrazhda, ma non si perdono d’animo e ribaltano il risultato in maniera rocambolesca, grazie ad una autorete e al rigore di Fiore al novantesimo.Gli uomini di mister Pissardohanno giocato un’ottima partita, ma non sono riusciti a portare a casa punti, e recriminano anche per un’aggressione in tribuna e un clima intimidatorio durante tutta la partita.

Si riscatta finalmente l’Omegna, a secco di reti da tre partite, in cui aveva subito altrettante sconfitte.Gli uomini di mister Fusè sono scesi in campo con la giusta mentalità, e confermano i progressi già evidenziati nel recupero infrasettimanale contro il Baveno. Risultato mai in discussione, rossoneri già avanti per 2-0 dopo dieci minuti, grazie alla fulminea doppietta di Progni. A fine primo tempo il rigore di Bianco sembra rimettere in corsa gli ospiti, ma nella ripresa ci pensano Modesti (doppietta) e Montani a chiudere ogni discorso, inutile la marcatura di Penna nel finale.

“Queste partite puoi dire che sono facili solo dopo averle giocate - sorride Adolfo Fusè- . Era una partita complicata perché loro si stanno giocando le chances di agganciare almeno i playout e hanno messo in seria difficoltà sia Briga che Dufour nelle ultime uscite. In più era la terza partita in otto giorni, per di più su un campo pesante, quindi temevamo molto questo incontro. Dobbiamo ringraziare Progni che con la sua doppietta ha indirizzato subito bene la gara, poi siamo stati bravi a gestirla e l’abbiamo portata a casa senza troppi patemi”.

Si chiude così la mini-crisi dell’ultimo periodo:

“L’ultimo mese è stato strano, abbiamo completamente sbagliato la partita di Bioglio, poi invece di scendere subito in campo per riscattarci abbiamo dovuto rinviare la sfida col Baveno. Siamo poi andati in casa della Chiavazzese, che è un’ottima squadra, e lì non abbiamo demeritato, anche se il punteggio finale racconta un’altra storia. Infine la sconfitta immeritata di mercoledì nel recupero, e oggi finalmente torniamo alla vittoria”.

L’obiettivo sono i playoff?

“Veramente l’obiettivo è ancora la salvezza, visto che non abbiamo ancora ottenuto quei 36-37 punti che servono per stare tranquilli. Quando raggiungeremo quella soglia, potremo iniziare a pensare ad altro, ma per ora lavoriamo a testa bassa per il nostro reale obiettivo stagionale”.

Tutti i risultati:

Cameri - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 2 - 0; Baveno - Chiavazzese 0 - 0; Casale - Feriolo 2 - 1; Dufour Varallo - Fulgor Ronco Valdengo 2 - 2; Briga - Trino 3 - 3; Omegna - Momo 5 - 2; Juventus Domo - Valduggia 2 - 3; Arona - Valdilana Biogliese 2 - 0

Classifica:

Briga 46 - Baveno 44 - Trino 40 -Fulgor Ronco Valdengo, Arona 37 - Casale 36 - Omegna 34 - Valduggia 30 - Chiavazzese 29 - Juve Domo 28 -Dufour Varallo 27 - Ce.ver.sa.ma. Biella 26-Feriolo 23 - Cameri 21 - Valdilana Biogliese16 - Momo12