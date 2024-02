A Domocentro la mostra fotografica "Faces - Photo Exhibition"

Un progetto fotografico che vuole esplorare le facciate architettoniche non solo come elementi statici di una città, ma come veri e propri volti che riflettono l’anima e la personalità dei luoghi che abitiamo: Faces - Photo exhibition" è la mostra fotografica di Elena Pavan che s'inaugura il 7 marzo nel Caveau di Domocentro, un nuovo spazio polivalente del gruppo Spinella e Tamini in corso Dissegna 8 a Domodossola.

Una mostra interamente dedicata ai volti architettonici, non solo come elementi statici di una città, ma come veri e propri volti che, come dice l'autrice, riflettono l’anima e la personalità dei luoghi che abitiamo.

"Faces è un nome "criptico", tutti si aspetterebbero ritratti di volti umani, tuttavia la mostra è incentrata su una serie di facciate architettoniche. Attraverso l’obiettivo si esplorano le sfumature nascoste dietro le facciate: l’eleganza delle curve, la forza delle linee, la varietà dei materiali - spiega Elena Pavan - Ogni immagine cattura l’essenza unica di un elemento architettonico, trasformando le città in un palcoscenico di espressioni. Faces cerca quindi di creare una nuova consapevolezza e una maggiore comprensione dell’interconnessione tra architettura e umanità. Non sono solo le nostre piazze e i centri storici a rappresentare una città, ma ogni struttura ha la sua storia da raccontare". Le facciate riprese sono dei luoghi più diversi, da Domodossola ad altre città d'Italia e della Svizzera".

Elena pavan, 27 anni, comunicatrice visiva di Domodossola, ha una storia professionale che nasce insieme alla passione per la fotografia, un mezzo che ha iniziato a studiare ed approfondire durante l'esperienza liceale.

"Da quel momento la mia curiosità verso la comunicazione è cresciuta - racconta - ho sviluppato un interesse per la grafica e per i diversi mezzi visuali. In seguito ad un Bachelor of Arts in comunicazione visiva, presso la SUPSI di Lugano ed alcuni riconoscimenti internazionali, tra cui l'International Photographic Awards con il progetto "Homines dicti Walser", dal 2019, porto avanti la mia attività collaborando con diversi realtà locali ed internazionali spaziando fra i vari campi della comunicazione visiva, dalla grafica alla fotografia passando per le produzioni video e l'interaction design".

A Domodossola dunque porterà Faces, che dopo il vernissage in programma il 7 marzo alle ore 18.30, sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.