Il Comune cerca sponsor per la nuova mostra a Palazzo San Francesco

Il Comune di Domodossola ha avviato una selezione pubblica per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche) anche in forma associata, che intendano proporsi come Sponsor per la realizzazione di una mostra prevista a partire dalla stagione estiva 2024 al Museo di Palazzo San Francesco e per l’estensione dell’orario di apertura dei Musei civici in occasione dell’evento espositivo, il cui progetto nasce da una riflessione sul tema del bello, che a partire dal mondo antico si ripresenta in ogni epoca con declinazioni differenti e sempre sorprendenti.

Le proposte di sponsorizzazione potranno essere presentate via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it oppure tramite servizio postale, corriere o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, in Piazza Repubblica dell’Ossola, 1- 28845 Domodossola (VB), specificando nell’oggetto: Avviso pubblico “Sponsorizzazioni per la realizzazione della mostra prevista a partire dalla stagione estiva 2024 al Museo Civico di Palazzo San Francesco ed estensione dell’orario di apertura dei musei civici in occasione dell’evento”, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 marzo 2024.

Maggiori informazioni e il modulo per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione sono disponibili al seguente link: www.comune.domodossola.vb.it