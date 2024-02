Montani: "Pizzi candidato alle regionali? Un'ipotesi inaccettabile"

“In queste ore gira voce che Lucio Pizzi voglia candidarsi alle regionali o, in alternativa, candidare uno della sua lista nella coalizione di centro destra”, dichiara in una nota Enrico Montani, segretario Vco della Lega. “È un’ipotesi, questa, che ritengo inaccettabile sotto ogni punto di vista. Pizzi, va ricordato, è il sindaco che ha isolato da tutto e tutti la città di Domodossola, è colui il quale si è presentato alle ultime elezioni comunali accompagnato dallo slogan “lontano dai partiti”, è chi, ancora, ha cavalcato l’antipolitica per accaparrarsi facili consensi e pontificare. Adesso che mancano pochi mesi all’appuntamento elettorale, gli risulta comodo far sapere che si candiderebbe volentieri a fianco del governatore Cirio?”, prosegue Montani.

“La coalizione di centro destra non è un autobus sul quale si può salire e scendere a piacimento, bensì un gruppo di lavoro coeso che condivide valori ed esperienze politiche e amministrative, sempre al servizio dei cittadini. Pizzi prosegua, se sarà in grado, la sua strada da cavaliere solitario perché, sia chiaro sin da ora, la sua eventuale presenza, o di uno della sua lista, nel cammino per le regionali del prossimo giugno, è sgradita alla Lega Vco”.