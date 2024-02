Imprenditoria femminile: Cna lancia un concorso in memoria di Rosalba Filippi

CNA Impresa Donna Piemonte Nord organizza un concorso rivolto alle imprenditrici che svolgono la loro attività nelle province di Novara, Vercelli e Vco, intitolato a Rosalba Filippi, prima presidente donna di CNA Novara e del sistema associativo CNA a livello nazionale, mancata nel 2019.

L'obiettivo del concorso è di conoscere e valorizzare il talento e le capacità delle donne alla guida di imprese femminili nel nostro territorio, che si sono distinte per aver realizzato progetti nell’ambito della sostenibilità sociale, ambientale ed economia circolare, successione e continuità aziendale.

“Abbiamo deciso di lanciare questo concorso a marzo, il mese tradizionalmente dedicato alla donna - afferma Iolanda Saia, presidente CNA Impresa Donna Piemonte Nord – consapevoli però che il valore del lavoro delle donne artigiane e delle imprenditrici andrebbe premiato sempre, ogni giorno. Tante artigiane e imprenditrici contribuiscono allo sviluppo e alla crescita dell’economia e della società con progetti innovativi, che guardano alla sostenibilità ambientale, sociale e alla successione aziendale. Dare loro modo di raccontare chi sono e ciò che fanno, grazie al concorso intitolato a Rosalba Filippi, permetterà di scoprire mondi che meritano di essere valorizzati e sostenuti”.

“Rosalba Filippi – ricorda Maria Grazia Pedrini, responsabile CNA Impresa Donna Piemonte Nord –è stata, ed è ancora oggi, un esempio per tutte le donne che vogliono fare impresa. È stata lei stessa imprenditrice e non aveva paura delle sfide. Aveva una forte visione del mondo associativo e aveva accettato l’incarico da presidente, nel 1989, ben conscia che l’elezione di una donna poteva essere accolta con alcune riserve, che però era riuscita a scardinare, con il suo instancabile lavoro. Incoraggiava e sosteneva con vigore la presenza femminile nel mondo imprenditoriale e associativo, per questo CNA Piemonte Nord ha deciso di ricordarla con un premio rivolto alle imprenditrici”.

Le informazioni sul concorso, il regolamento con la scheda per la richiesta di partecipazione sono disponibili sul sito cnapiemontenord.it a questo link. Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2024. Per informazioni contattare CNA Impresa Donna Piemonte Nord, Maria Grazia Pedrini al numero 0321 1759433 (diretto), 0321 33388 (centralino) o via e-mail all’indirizzo mariagrazia.pedrini@cgs-cna.it.