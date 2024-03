Costituito il "Comitato Esposizione Italo Svizzera Domodossola 2025"

A partire dal 1925, a Domodossola ricorre una tradizione: una manifestazione espositiva italo-svizzera, che coinvolge i settori della produzione industriale, commerciale, turistica, artigianale, culturale e, in particolare, i rapporti tra la città e i vicini Canton Vallese e Canton Ticino.

L’evento si svolge ogni 25 anni, e il prossimo appuntamento è previsto per il 2025. Per questo il sindaco Lucio Pizzi e l’amministrazione comunale hanno proposto la costituzione di un "Comitato Esposizione Italo Svizzera Domodossola 2025", con l’obiettivo di confrontarsi con i colleghi svizzeri e verificare se, a 25 anni dall’ultimo appuntamento, siano ancora valide le condizioni economico-sociali per sostenere la manifestazione.

Avendo dato risposta positiva a questa analisi, l’amministrazione comunale domese ha approvato la costituzione del comitato, che sarà composto da diversi enti e associazioni: in primo luogo il comune di Domodossola, con il sindaco e gli assessori; insieme a questo anche la Pro Loco cittadina, la Fondazione Ruminelli, Ars.Uni.Vco, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confartigianato e Confcommercio. La composizione del comitato potrà poi essere eventualmente modificata con l’integrazione di altri enti.