Due iniziative per i giovani all'oratorio di Vogogna

Nel mese di marzo sono in programma, all’oratorio del Sacro Cuore di Vogogna, due diverse iniziative.

Si inizia il 17 marzo alle ore 15.00, con un corso rivolto a chi voglia diventare animatore per il Grest, il centro estivo in programma dal 10 al 28 giugno. Per partecipare è necessario essere nati prima del 2009 e confermare la propria presenza al corso con un WhatsApp al numero 339 3662065.

Il secondo evento è invece la festa delle medie, che si terrà il 9 marzo al ricreatorio. Il ritrovo è in programma per il 19.30, mentre alle 20.15 la pizzata e alle 22.30 una serata giochi. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 6 marzo in parrocchia.