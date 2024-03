Consiglio comunale, approvata una variazione al bilancio di previsione

È stata approvata dal consiglio comunale di Domodossola del 29 febbraio una variazione al bilancio di previsione 2024-2026.

L’importo più significativo è quello di una maggiore entrata di 280mila euro derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con capofila il Ciss Cusio, per l'attuazione del progetto stazioni di posta per accogliere ed offrire posti letto a soggetti che vivono in marginalità sociale.

La variazione prevede poi maggiori entrate derivanti da un contributo regionale di 120mila euro per interventi idrogeologici in località Zoncalina. La variazione è stata illustrata dall'assessore al bilancio Gabriella Giacomello.

Con la variazione, inoltre, vengono applicati l'avanzo vincolato per 30.172 euro destinati al finanziamento della quota a carico del comune per la riqualificazione dell'impianto sportivo Curotti e l'avanzo vincolato per 6000 euro per finanziare le prestazioni del responsabile tecnico antincendio della Rsa di Villadossola; inoltre, 3000 euro per contributi a sostegno di attività sociali.

Nella parte corrente l'amministrazione prevede una maggiore spesa di 27.500 euro per l'affidamento di prestazioni professionali e specialistiche per supporto tecnico-legale per lo sviluppo del project financing “Servizio di sosta cittadina”. I costi verranno rimborsati dall'aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara. La variazione di bilancio è stata approvata con 11 voti favorevoli, mentre i consiglieri del Pd Ettore Ventrella e Claudio Miceli si sono astenuti.