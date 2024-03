Con Confartigianato un ciclo di incontri su "Il valore della pietra naturale"

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale propone un nuovo ciclo di incontri, dal titolo “Il valore della pietra naturale. Si tratta di quattro incontri dedicati al settore lapideo, che prenderanno il via il 20 marzo, con una prima conferenza intitolata “La pietra naturale a norma”.

L’incontro si terrà nelle sedi di Confartigianato di Domodossola e Borgomanero, a partire dalle 18.00, collegate con la relatrice Grazia Signori, Coordinatrice del Tavolo tecnico UNI, collegata in call da remoto.

Per avere informazioni e aderire all’iniziativa è possibile consultare il sito www.artigiani.it. I prossimi tre appuntamenti sono in programma per il 3 e il 17 aprile e l’8 maggio.