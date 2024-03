"Donna non vidi mai...": un omaggio al mondo femminile di Vagna

La Pro Loco di Vagna e le sue frazioni e l’associazione LaborArt organizzano, per venerdì 8 marzo alle 16.00, l’inaugurazione della mostra “Donna non vidi mai…”. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’esposizione racconta la vita di otto donne di Vagna: “Passando tra le vigne, i campi, le piccole valli e tutte le forme del nostro territorio ci siamo sempre chiesti: ma chi vive, chi modella, chi anima questi luoghi?”, si sono chiesti gli organizzatori. “Abbiamo bussato alla porta di otto donne di Vagna: ci hanno aperto le loro vite e abbiamo raccolto il loro entusiasmo per poter scrivere così questa piccola storia assieme. Una fotografa, una poetessa, un pittore, un artista del ferro e una donna curiosa hanno raccolto e interpretato questi otto mondi così diversi”.

La mostra è composta da opere di Monica Casagrande (fotografa), Renzo Foglietta (pittore), Anna Mencarelli (poetessa) e Michele Della Piazza (artista del ferro). Protagoniste sono le otto donne di Vagna: Viviana, Marika, Antonietta, Nella, Isabella, Rina, Chiara e Germana.

La mostra ospita anche opere degli allievi della Scuola di Pittura dell'Associazione ADA di Domodossola: Angela Betta Casale, Mauro Belli, Marisa Castelli, Franca Comandini, Silvia Curatitoli, Paolo Franceschinel, Lucrezia Iiriti, Anna Luisa Marigonda, Patrizia Milesi, Flora Morelli, Renata Nedrotti, Cristina Prina, Marco Ravaioli, Paca Ronco, Moreno Ruggeri, Laura Savaglio, Antonella Umericelli, Alessio Zaretti.

L’esposizione sarà visitabile dall’8 al 24 marzo, il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00. La presentazione è a cura di Alessandra Pirazzi.

Sabato 17 marzo alle 16.00, poi, l’evento “sfilacciature”, un incontro con la poetessa Anna Mencarelli.