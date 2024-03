Dalla Terra Santa il messaggio di don Paolo Pessina per la Giornata della Donna

Dalla Terra Santa l’ex parroco di Vogogna don Paolo Pessina, sacerdote della diocesi di Novara, invia un augurio per la Giornata Internazionale della Donna.

Don Paolo Pessina si trova a Gerusalemme, su mandato dal Vescovo di Novara, dal settembre del 2022, per un'esperienza al servizio della Custodia di Terra Santa. “Per capire chi è la donna per il Signore – scrive il sacerdote - basta rileggere il racconto della creazione, la descrizione dell'ordine della creazione seguito da Dio nel fare il mondo. E prima venne la luce, e poi le acque, e poi la terra, e poi...e poi...l'uomo. E dopo l'uomo, proprio in fondo, la donna. Allora, se l'uomo è il vertice della creazione, arriva alla fine perché è la creatura più speciale tra le creature. La donna, allora, sarebbe il vertice del vertice”.

“Dio ha creato la donna dopo l'uomo – conclude don Pessina - non per rivelarci che è “inferiore” all'uomo, ma per dirci che è la donna è “superiore” all'uomo in quanto rappresenta il suo “vertice”. Se gli uomini avessero rispettato i disegni di Dio, la storia dell'umanità sarebbe stata molto, ma molto diversa”.