Devero e San Domenico nel "Magic pass" grazie all'intuizione di Gianvi Galtarossa

San Domenico e Devero nel circuito del "Magic pass", un abbonamento annuale in vendita a 399 franchi che permette di sciare in 80 stazioni sciistiche invernali e di usufruire di 37 impianti di risalita estivi: dalle piste del Giura a quelle delle Chablais francesi e, ora, anche della Val d'Ossola. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per le nostre montagne: gli appassionati che usufruiscono del Magic pass sono infatti oltre 180mila all'anno.



Se solo una piccola percentuale di questi decidesse di venire a sciare in Ossola, i numeri sarebbero comunque enormi. Il Magic pass è stato creato dalla cooperativa Magic Mountains Cooperation con sede a Sion e quest'anno per la prima volta dalla sua nascita, avvenuta sette anni fa, ha allargato i propri confini comprendendo anche le due stazioni ossolane. Ma come si è arrivati a questo risultato incredibile, che può fare da volano per Devero e San Domenico, portando sciatori dalla vicina Svizzera, ma anche consentire agli ossolani di sciare o fare escursioni non solo nelle stazioni di casa ma anche in quelle della vicina Svizzera? L'iniziativa è di un appassionato di sci, di mountain bike, di tanti altri sport e imprenditore, che tutti in Ossola conoscono: Gianvittorio Galtarossa, titolare del negozio GVM a Domodossola. E' lui che, da fruitore del "Magic Skipass", preso dalla curiosità per questo prodotto commerciale e turistico, ha intravisto la grande opportunità per l'Ossola.



"Lo scorso anno ho acquistato il Magic e l'ho utilizzato si’ per lo sci ma molto anche in estate per le escursioni in bike e a piedi, utilizzando gli impianti per portarmi in quota – racconta. Ho capito subito che era un prodotto eccezionale e ho voluto approfondire e ho contattato la coooperativa che lo gestisce per avere informazioni. Con grande stupore ho scoperto che le persone che la gestiscono, avevano la stessa mia passione e ci siamo subito trovati in sintonia. Tutto il progetto Magic Pass e’ gestito da loro e una volta compreso il funzionamento ho chiesto se potessero essere interessati ad ampliare il bacino all'Italia. La risposta è stata entusiasta e così mi sono attivato, contattando i gestori degli impianti di San Domenico e del Devero. Nel giro di breve l'accordo è stato sottoscritto e l'altro giorno a Montreaux, alla presentazione del Magic pass 2024/2025 è stata comunicato con entusiasmo l'ingresso delle nostre stazioni nel circuito".

Gianvittorio, Gianvi come è noto ai più, animato solo dalla passione e dall'amore per il nostro territorio, è riuscito ad ottenere un risultato davvero incredibile: "E' una grandissima opportunità - dice facendo trasparire tutto il suo entusiasmo - Spesso i clienti esteri che vengono nel mio negozio mi chiedono se si scii in Ossola, non conoscendo nemmeno l'esistenza delle nostre molte stazioni. Ora mezza Europa conosce San Domenico e Devero e ogni possessore di Magic Pass, sono piu’ di 180.000 i pass venduti in tutta Europa, potrà scegliere di venire in Ossola, soggiornare una o più notti, usufruire dello skipass e generare indotto. Il riscontro economico può essere rilevante.".

Ma Gianvi pensa già oltre: "Immagino di svizzeri giungere a Domodossola con il Trenino verde delle Alpi, scendere in stazione e salire su un autobus diretto verso San Domenico oppure il Devero. Oggi verso queste stazioni che già hanno aderito, in futuro chissà, magari anche nelle altre. Le basi per costruire un sistema turistico integrato ci sono, confidiamo anche nella volontà dei soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo potrebbero essere coinvolti".

Dal suo negozio in centro a Domo, Gianvi continua ad accogliere gli appassionati di montagna, italiani e stranieri, con i quali si intrattiene in lunghe chiacchierate sul passato ma anche e soprattutto sul futuro dell'Ossola, sognando quello sviluppo turistico e quelle opportunità che potrebbero cambiare il volto al territorio. E, nel frattempo, mettendo a disposizione della sua amata Ossola, la sua passione e le sue conoscenze.