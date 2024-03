Sabato 16 marzo, il Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana organizza una raccolta fondi. I volontari saranno presenti, dalle 8.00 alle 15.30, con una bancarella in via degli Osci per proporre la Colomba Solidale. In vista della Pasqua sarà dunque possibile sostenere la Croce Rossa tramite l’acquisto del dolce: tutto il ricavato della vendita sarà infatti destinato alle attività della sede di Domodossola.