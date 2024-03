Basket, FindomoPediacooph24 in trasferta a Vercelli

Terza trasferta nel girone Gold di Divisione Regionale per la FindomoPediacooph24: la Cestistica sarà di scena sul parquet di Vercelli domani alle 18, con l'obbiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva che darebbe grande slancio ai granata.

"Vogliamo cavalcare il momento - le parole del presidente Nicola Guerra- e continuare a fare il massimo per rimanere in alto in classifica. Siamo diversi rispetto all'inizio di questo girone, abbiamo ritrovato sicurezze e il piacere di giocare insieme, di squadra. Sappiamo che ogni partita è sportivamente una battaglia, ma noi siamo pronti ad affrontarla nel modo giusto e con ritrovato ottimismo" - sottolinea il presidente della Cestistica. Intanto ieri sera prima vittoria nella poule salvezza per l'Incontro Gravellona che all'over time ha battuto 62-60 Novi Ligure con 20 punti di Danilo Spadone e 15 di un super Pesce.