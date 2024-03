La parrocchia della Collegiata presenta il restauro della cappella di San Giuseppe

Il 19 marzo, in occasione della Festa di San Giuseppe, dopo la messa delle 18.00 la parrocchia della Collegiata presenterà il restauro della cappella di San Giuseppe.

Un intervento di 49mila euro, che è stato possibile grazie alla donazione di Peediacoop, la cooperativa domese che conta 850 medici associati sparsi in tutto il nord d'Italia. Non si tratta dell’unico dono alla città: Pediacoop consegnerà, sempre nel mese di marzo, anche 20 defibrillatori che saranno dislocati in vari punti di Domodossola.

In vista della solennità di San Giuseppe prosegue intanto in parrocchia la novena iniziata il 10 marzo e che si conclude il 18; è in programma ogni giorno alle ore 9.00 e alle 17.30.