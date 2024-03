Ancora fermi i lavori al ponte sull'Ovesca

Erano stati annunciati per l’inizio di marzo ma non sono ancora ripresi i lavori al ponte sull’Ovesca a Villadossola, intervento necessario a dare più sicurezza al manufatto che sopporta, col vecchio ponte napoleonico che si trova all’imbocco della Valle Antrona e il viadotto della tangenziale Floreanini, tutto il transito veicolare della città ossolana.

I lavori, interrotti da molte settimane, servono a rinforzare parte in cemento armato ammalorata nel corso degli anni dalle diverse piene del torrente Ovesca che taglia in due la città. Il cantiere, aperto a dicembre, doveva tornare operativo dopo uno stop ai lavori per questioni tecniche; la fine dei lavori sarebbe prevista per i primi giorni di giugno. L’intervento, a carico dall’amministrazione provinciale, ha un costo di 331 mila 500 euro.