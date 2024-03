Città di Baveno vince e sale in vetta. Frena l'Ornavassese costretta al pari

In Promozione il Città di Baveno vince e supera in classifica il Briga, costretto al pari. La squadra di Sottini batte la Fulgor Valdengo (1-0) e guadagna la posizione di prima della classe a 6 turni della fine.

Domenica amara per l’Omegna che cede in casa al Trino (1-3). Mentre la Juve Domo batte il Feriolo (4-2) nell’anticipo di sabato.

In Prima Categoria, il Trecate vince e si avvicina all’Ornavassese, costretta al pari (0-0) dal Gravellona San Pietro.

Dietro, successo prezioso per il Crodo a Varzo (1-0) mentre la Virtus Villa espugna Vogogna (3-2) in una partita rovinata dall’arbitro Massellani di Collegno. Colpaccio della Cannobiese che va a vincere in casa della Union Novara (3-1), mentre l’Agrano passa (3-0) a Pernate. Tra Bagnella e Piedimulera finisce (1-1).