Festa di primavera con la Pro Loco

La Pro Loco di Domodossola festeggia la primavera con la presentazione del progetto "Natura in città" in programma mercoledì alle 10.15 in Cappella Mellerio: "E' un progetto al quale teniamo molto - dice Vanda Cecchetti presidente della Pro Loco - e che darà una veste al lavoro fatto sinora legato agli equinozi e ai solstizi, alle varie stagioni".



Mercoledì, al termine della presentazione, ci si sposterà in Largo Madonna della Neve dove il flauto di Damiano intonerà la Primavera di Vivaldi alla festa organizzata dalle scuole Milani. Qui, a partire già dalle ore 10.00, si svolgerà lo Spring Festival: saranno esposti i capolavori dei grandi dell'asilo Terezin e dei bambini di prima elementare e si svolgerà il laboratorio artistico.