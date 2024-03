"Laboratorio bosco": un progetto della Provincia per valorizzare la filiera forestale

Il gruppo di partenariato “Laboratorio bosco 2023-2024 – filiera locale, sostenibilità ed economia circolare” (LA.B. 23-24) guidato dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e composto da 17 partner, ha avviato un progetto pilota di programmazione territoriale di lungo periodo per valorizzare la filiera forestale locale, con l’obiettivo di creare prodotti e servizi innovativi, gestire in modo sostenibile le risorse boschive e promuovere la creazione di un’economia (dal punto di vista ambientale e socio-economico) basata sui principi della circular economy.

Il progetto coinvolge Enti pubblici, Imprese, Università, Centri di ricerca e Associazioni di categoria che collaborano per la realizzazione delle attività e la condivisione delle esperienze, secondo un modello di governance snello e basato sui dati. Il progetto LA.B. 23-24 nasce dall’analisi della situazione attuale della filiera forestale nel Vco, caratterizzata da un abbandono o da una scarsa gestione della “risorsa bosco” e del patrimonio che ne deriva, con conseguenze negative sul dissesto idrogeologico, l’aumento degli incendi, il degrado delle reti sentieristiche e naturalistiche e la scarsa valorizzazione sostenibile del legno locale.

Per illustrare il progetto e le sue opportunità, sono previsti tre appuntamenti serali nei Comuni di Bee, Ghiffa e Premeno. Gli incontri saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco del Comune ospitante e del Presidente della Provincia del Vco, Alessandro Lana, che illustrerà il ruolo della Provincia come capofila del progetto e il suo impegno per la valorizzazione della filiera forestale.

I tre relatori che interverranno agli incontri sono: Andrea De Zordi, Provincia del Vco, che spiegherà le finalità, le attività e i risultati attesi dal progetto LA.B. 23-24— Antonio Aschieri, Ente di Gestione dei Sacri Monti, che esporrà il piano forestale condiviso tra l’Ente e i tre Comuni di Bee, Ghiffa e Premeno, basato sulla gestione integrata e partecipata delle risorse boschive locali — Marco Cerutti, Presidente del GAL Laghi e Monti del Vco, che presenterà la Strategia di Sviluppo Locale per la Programmazione Leader 2023-2027 del GAL Laghi e Monti.

L’ambizione di LA.B. 23-24 è di raggiungere obiettivi chiari e risultati misurabili dal punto di vista ambientale, economico e sociale su un’area vasta che raramente si ritrova coesa intorno a una proposta progettuale di lungo periodo. Il progetto LA.B. 23-24 si propone in sintesi di verificare la consistenza e la qualità della filiera forestale presente nell’area vasta del Vco, di studiare il potenziale mercato di prodotti innovativi derivanti dalla filiera forestale, di gestire sul lungo periodo un’area vasta attraverso strumenti condivisi di programmazione forestale territoriale, di costruire, in ultimo, un’economia sostenibile legata alla filiera locale fondata sui principi dell’economia circolare.

Questi i tre appuntamenti, in programma sempre alle 20.45: il 22 marzo nella sala polivalente di Bee; il 5 aprile a Il Brunitoio di Ghiffa; il 12 aprile a Villa Bernocchi a Premeno.