''La bulloneria Morino'', una mostra a La Fabbrica di Villadossola

Sabato 23 marzo, alle ore 17, al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola, sarà inaugurata la mostra di Giorgio Stefanetta dal titolo “La bulloneria A.Morino & c.” . Sarà visitabile fino al 7 aprile nei giorni di giovedì e venerdì (ore 16-19); sabato e domenica (10-12 e 16-19).

Saranno in esposizione 35 opere a china, impreziosite da qualche tocco di pastello, che ritraggono dettagli di macchinari: ingranaggi, bulloni, pulegge, bilancieri, caviglie, chiavarde e altre attrezzature provenienti dalla storica “Bulloneria A. Morino & C.” di Vogogna. Fabbrica purtroppo chiusa da alcuni anni ma che è stata per tutto il secolo scorso la realtà economica e trainante non solo per uno dei più incantevoli borghi d’Italia, ma anche per l’Ossola.