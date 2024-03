Concerto in collegiata per il Lions Club

Concerto benefico organizzato dal Lions Club alla Collegiata a Domodossola, in programma per domani, venerdì 22 marzo, alle 21:00. La protagonista della serata sarà la formazione musicale "Ottoni del Lago", un quintetto composto da due trombe, un trombone, un corno e una tuba, accompagnati da una cantante solista.

Durante questa performance, gli "Ottoni del Lago" si esibiranno in una variegata selezione di brani tratti dalle colonne sonore di diversi film, includendo opere di autori rinomati come Ennio Morricone, Nicola Piovani e John Williams. Inoltre, durante l'evento avrà luogo la prima esecuzione assoluta dell'Inno del Lions Domese, un'opera musicale composta da Ruben Pompilio, con testo di Greta Marzaroli. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Parrocchia per finanziare il progetto di realizzazione di mini appartamenti destinati ad accogliere persone e famiglie in situazioni di difficoltà.