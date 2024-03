Preioni: "138 milioni di euro per finanziare la variante di Re e del ponte Ribellasca"

C’è anche il finanziamento della variante di Re e del ponte Ribellasca nel contratto di programma approvato in queste ore tra Anas e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, grazie alla “regia” dell’amministrazione regionale piemontese. 138 i milioni di euro per quest’opera nel Vco, a fronte dei 900 complessivi assegnati a tutta la regione.

“Si tratta di un’infrastruttura strategica attesa da anni – commenta soddisfatto il presidente gruppo Lega Piemonte, Alberto Preioni – per realizzare la quale è stato finalmente delineato un percorso concreto, frutto di un lavoro lungo e complesso. Ringrazio il ministro Salvini, il governatore Cirio e l’assessore Gabusi. L’annuncio della variante di Re e del ponte Ribellasca è un’ottima notizia per gli ossolani – aggiunge Preioni – e per chiunque si vorrà recare in valle, perché c’è sempre più necessità di avere collegamenti moderni che migliorino la nostra viabilità, soprattutto nelle zone di montagna. Un’ottima notizia anche per i numerosi frontalieri, considerato che si tratta di un’arteria internazionale verso la Svizzera”.