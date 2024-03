I volontari della parrocchia al lavoro per imbustare i rami d'ulivo pasquali VIDEO

Da lunedì in casa parrocchiale i volontari sono stati impegnati a imbustare rami d'ulivo proveniente da Imperia e in piccola parte dall'Ossola. Sono state ben 2500 le buste confezionate che verranno benedette la Domenica delle Palme e saranno poi distribuite ai fedeli che li portano casa per tenerli come simbolo di pace e per passarli ad amici e parenti. L’ulivo, infatti, ci ricorda il potere della pace e della riconciliazione nelle nostre vite e nel mondo.

La Domenica delle Palme è la giornata che segna l'inizio della Settimana Santa, quella che conduce alla Pasqua. Come da qualche anno a questa parte, è prevista un'unica celebrazione per tutte le comunità che fanno riferimento alla chiesa Collegiata. Il ritrovo sarà al Santuario della Madonna della Neve alle 10.30 per la benedizione delle Palme e dei rami d'ulivo; a seguire la processione verso la Collegiata e la messa.