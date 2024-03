Grave incidente a Baraggia di Suno: morti due motociclisti di Domodossola

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 marzo, a Baraggia di Suno, in provincia di Novara.

Un’auto e una motocicletta si sono scontrate in un incrocio, in una dinamica che non è stata ancora del tutto chiarita: ad avere la peggio i due centauri, che hanno perso la vita. Inutile, purtroppo, l’intervento dei soccorsi; per le due persone a bordo della moto non c’è stato nulla da fare. I passeggeri dell’auto, invece, sono rimasti illesi, ma sono stati comunque trasportati all’ospedale di Borgomanero per alcuni controlli.

Secondo le prime informazioni, le due vittime sarebbero un uomo di 60 anni e una donna di 58 anni, residenti a Domodossola. Sull’auto viaggiavano invece due adulti e due bambini.