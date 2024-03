Sono Roberto Quaglieri e Armandina Lunghi i domesi morti nello schianto di Suno

Sono Roberto Quaglieri, 59 anni e Armandina Lunghi, 58 anni, le due vittime del tragico schianto che si è verificato oggi alle 13.15 sulla strada statale 229 del Lago d’Orta a Baraggia di Suno. La coppia in sella ad una Triumph di grossa cilindrata si è scontrata con un suv che procedeva in senso opposto e sul quale viaggiava una coppia con due bambini.

A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di rianimare i due domesi. La strada è stata chiusa diverse ore per permettere i rilievi del caso.

La coppia era molto conosciuta a Domo. Roberto Quaglieri era postino in pensione con una grande passione per il ciclismo, mentre Armandina Lunghi era un'infermiera all'Asl Vco. La coppia lascia due figli.