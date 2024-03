Un viaggio nella storia di Montecrestese

Inizierà con la visita al Tempietto Lepontico di Roldo il viaggio, organizzato dalla Pro Loco, nella storia di Montecrestese. L'associazione ha infatti organizzato una serie di incontri finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio urale architettonico comunale della storia e delle tradizioni locali.



Sarà il professore Roberto Toja ad accompagnare il pubblico, domenica 14 aprile dalle ore 10.00, alla scoperta del Tempietto Lepontico di Roldo. Il professor Toja farà scoprire una testimonianza preziosa del passato, raccontanto come vivevano e cosa facevano gli antenati.



Appuntamento dunque per domenica 14 aprile alle ore 10 in frazione Roldo per iniziare il viaggio nella "Montecrestese Story" promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.