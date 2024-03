Al via alla Soms il corso di alfabetizzazione informatica

Giovedì 4 aprile alle ore 17.00, presso lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso – ETS in Via del Teatro 1 Domodossola, inizierà il secondo modulo del corso di alfabetizzazione informatica aperto a tutti gli iscritti della Soms.

Il corso per neofiti, della durata complessiva di 10 ore (5 lezioni di 2 ore la settimana), ha come obiettivo di acquisire le nozioni sufficienti a gestire l’uso dei programmi di scrittura e fogli di calcolo (Microsoft Word ed Excell o affini). È necessario essere in possesso di un computer portatile.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Alessio Pitasi al numero 3394220142 oppure tramite e-mail all’indirizzo alessio.pitasi@outlook.com.