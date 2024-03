Il calendario delle celebrazioni per il Triduo Pasquale a Domodossola e Villadossola

Queste le celebrazioni per il triduo pasquale a Domodossola e Villadossola.

A Domodossola il 28 marzo alle 20.30 messa in Coena Domini e tradizionale processione con l'Eucarestia del Giovedì Santo. Un rito antico che ricorda un privilegio concesso alla parrocchia domese da papa Innocenzo IX di origini ossolane. La processione si svolgerà al termine della messa in Collegiata con la lavanda dei piedi, attraverserà alcune vie cittadine e anche l'ospedale San Biagio, con una speciale benedizione che sarà impartita ai malati con la sosta all'interno del cortile dell'ospedale davanti alla chiesetta.

Il 29 marzo alle 15.30 la Via Crucis in Collegiata. Il 30 marzo alle 21.30 la Veglia pasquale. Il 31 marzo, Domenica di Pasqua, messa in Collegiata alle 8.00, alle 11.00 e alle 18.00. Il primo aprile, lunedì di Pasqua, messa alle 8.00 e alle 18.00.

Per il lunedì di Pasquetta la parrocchia organizza una passeggiata a Monteossolano: la partenza è alle 8.00 dalla chiesa Collegiata. Sono previste soste e preghiera lungo il percorso; alle 11.30 messa a Monteossolano, alle 12.30 pranzo, al costo di 15 euro (il menù prevede: pasta, arrosto e contorno e dolce). Adesioni entro il 28 marzo presso l'oratorio o la casa parrocchiale.

Le confessioni in Collegiata saranno possibili giovedì 28 marzo dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì 29 marzo dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

Alla parrocchia della Cappuccina, per il Giovedì Santo, alle 8.30 la recita comunitaria delle lodi. Alle 18.00 messa nella Cena del Signore. Il Venerdì Santo alle 8.30 recita comunitaria delle lodi, alle 10.00 preghiera per bambini e ragazzi, alle 15.00 Via Crucis, alle 18.00 liturgia del Venerdì Santo. Sabato 30 marzo, alle 8.30, recita comunitaria delle lodi. Nel pomeriggio confessioni, alle 21.00 solenne Veglia di Risurrezione. LA Domenica di Pasqua messa alle 9.00, alle 10.30 e alle 17.30. Lunedì dell'Angelo messe alle 9.00 e alle 17.30.

A Villadossola, in vista della prossima celebrazione della Pasqua, il parroco ricorda gli orari per le confessioni: giovedì 28 marzo al Villaggio dalle 16.00 alle 18.00. in Cristo Risorto venerdì 29 marzo in Cristo Risorto dalle 16.00 alle 18.00, sabato 30 marzo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Il Giovedì Santo, dopo la celebrazione della Messa, sarà possibile proseguire l’adorazione nella Cappellina. Alle 20.45 messa dell'Ultima cena con lavanda dei piedi. Il Venerdì Santo e il Sabato Santo, alle ore 8.00 nella Cappellina ci sarà la recita comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi. Venerdì 29 marzo alle 20.30 ci sarà la processione dal Villaggio a Cristo Risorto e la Celebrazione della Passione di Cristo. Sabato 30 marzo alle 21.30 nella chiesa di Cristo Risorto la Solenne Veglia Pasquale. Domenica 31 marzo solennità della Pasqua: le messe saranno alle 9.00 alla Noga, alle 10.30 al Villaggio e alle 18.00 in Cristo Risorto. Lunedì 1° aprile le messe saranno alle 9.00 al Boschetto, alle 10.30 a Valpiana e alle 18.00 in Cristo Risorto.