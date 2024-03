''Solidali col responsabile della Riss e con la nostra consigliera: lesa la loro reputazione''

L’amministrazione e tutta la maggioranza del Comune di Premosello Chiovenda si stringe attorno al Responsabile della Riss nonché alla Consigliera delegata a seguito del comunicato stampa dei consiglieri di minoranza apparso su Ossolanews in data 27 marzo 2024.

Riteniamo il comunicato gravemente lesivo della reputazione e onorabilità dei nostri colleghi, visto che i fatti cui si riferiscono i tre consiglieri sono avvenuti anche in periodo in cui il dottor Massimo Macchi non era responsabile di servizio.

Nel contempo, ci è data, pure, l’opportunità di ribadire la nostra fiducia al Direttore Sanitario quale responsabile, sia sotto il profilo igienico sanitario, sia a pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori appartenenti alla struttura Riss.

Pertanto non escludiamo di interpellare i nostri legali, poiché le affermazioni dei tre consiglieri di minoranza arrecano pesante pregiudizio alla maggioranza tutta del nostro comune, sempre molto rigorosa nel rispetto delle disposizioni normative anche in campo sanitario, alla qualità dei servizi forniti dalla struttura Riss del nostro Comune in un momento in cui sta cercando di risalire la china dopo i difficili anni Covid.

Altro motivo di valutazione da parte nostra, per i fini di cui sopra, consiste nell’utilizzo delle facoltà riconosciute dai singoli consiglieri di accedere agli atti amministrativi, per integrare fattispecie che potrebbero essere perseguite penalmente, piuttosto che per lo svolgimento del loro mandato.

Il sindaco anche a nome della maggioranza