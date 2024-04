Poco più di 34 mila euro per potenziare il sistema di videsorveglianza. Li investirà il Comune di Pallanzeno che ha affidato l’intervento a duna ditta di Oleggio per integrare il sistema di videosorveglianza del paese. Lavori per i quali l’amministrazione comunale ha ricevuto un contributo dal Ministero dell’Interno di 23 mila euro.