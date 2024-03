Caccia al pulcino e alle uova: due eventi per i più piccoli a Finero e Craveggia

Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, a Finero è in programma la “Caccia al pulcino”, un pomeriggio dedicato ai bambini. Per partecipare è necessario scaricare l’apposito tagliando sul sito www.visitmalesco.it e consegnarlo al minibar di Finero, oppure tramite WhatsApp al numero 349 4566619. Al termine dei giochi, che prenderanno il via alle 16.00, verrà offerta una merenda a tutti i partecipanti.

Il giorno successivo, lunedì 1° aprile, è invece in programma la “Caccia alle uova” a Craveggia, organizzata dalla Pro Loco. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione al numero 347 2873555. Al termine una merenda per tutti al Baciutin.