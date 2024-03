Nuova viabilità in centro promossa dagli automobilisti. VIDEO

Il debutto della nuova viabilità in centro a Domodossola non ha creato alcun problema ad automobilisti e pedoni che già dalla metà del pomeriggio hanno nuovamente percorso tutta la via Binda sino a piazza Cavour e la via Marconi, chiuse da mesi per il cantiere.

Nel pomeriggio gli adetti del Comune hanno provveduto a rimuovere le transenne e le auto hanno potuto nuovamente circolare liberamente nel centro cittadino. Piace il nuovo senso unico lungo la via Marconi: chi proviene da corso Paolo Ferraris può imboccare la via e salire sino alla piazza Cavour, e il parcheggio delle auto è consentito solo sul lato destro. Tanti i curiosi che, complice anche il timido sole che ha fatto capolino nel tardo pomeriggio, hanno passeggiato nella zona per ammirare la rinnovata piazza Cavour e tutte le vie che sono state abbellite grazie al rifacimento del porfido e dei marciapiedi.



Con la riapertura delle strade chiuse si recupera anche qualche parcheggio blu nel pieno centro storico, che rimane comunque servito, con un buon numero di parcheggi disponibili, anche dal Movicentro e dal Metropark nei pressi della stazione.