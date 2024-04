Villette piange la scomparsa di Monsignor Antonio Bonzani, da anni impegnato in Uruguay

La Valle Vigezzo e il novarese piangono la scomparsa in Uruguay di Monsignor Antonio Bonzani.

Nato a Villette il 5 giugno 1945 era stato ordinato il 20 giugno 1970 da mons. Placido M. Cambiaghi. Monsignor Bonzani aveva vissuto i primi mesi sacerdotali come vicario parrocchiale a Re, presso il Santuario della Madonna del Sangue, per poi divenire, dall’ottobre del 1970 fino al 1972 vicario parrocchiale di Gozzano. “Tutta la comunità di Villette soffre e condivide il dolore della famiglia, in quanto Don Antonio (come lo chiamavamo tutti in paese) era molto legato al paese di origine e proprio la scorsa estate aveva trascorso un lungo periodo qui da noi, battezzando tra l'altro 4 bimbi di cui era prozio” spiega la sindaca Monica Balassi. “In quell'occasione la comunità aveva festeggiato (con due anni di ritardo) i suoi 50 anni di Sacerdozio, con una messa ed un momento conviviale che Don Antonio, con la sua consueta disponibilità, semplicità, e soprattutto solarità, aveva gradito molto” continua Balassi.

“Nel 1972 avviò, quale fidei donum, la sua esperienza missionaria in Uruguay. Dal 1972 al 1978 sarà parroco di ‘S. Teresita del Niño Jesus’ nell’arcidiocesi di Montevideo, e dal 1978 al 1981 della ‘Sacra Famiglia della Teja’ nella periferia della Capitale, affiancato da altri missionari novaresi. Contemporaneamente, dal 1976 al 1992 sarà Docente di filosofia presso l’Istituto per Religiosi Mater Ecclesiae a Montevideo. Ritornerà poi in Italia per conseguire, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale a Milano, prima la Licenza e poi il Dottorato in Teologia, facendo riferimento, pastoralmente, alla comunità di San Martino in Novara quale vicario parrocchiale dal 1982 al 1984, insegnando nel frattempo Metodologia teologica in Seminario” spiega in una nota don Franco Giudice, Vicario episcopale per il clero e la vita consacrata.

Tornato in Uruguay, sarà vicario nella parrocchia di ‘Nostra Signora del Carmen’ dal 1986 al 1987, per poi divenire parroco della ‘Stella Maris de Carrasco’ e, successivamente, della ‘Madonna del Perpetuo Soccorso’ di Tapes dal 1992 al 1999. Diverrà nel contempo, dal 1987, Docente e Responsabile dell’Istituto di Scienze Religiose della diocesi e, successivamente, Docente di Teologia Dogmatica e Rettore della Facoltà di Teologia dell’Uruguay ‘mons. Mariano Soler’ per due mandati dal 2008 al 2016. Sempre dal 2008 assumerà la responsabilità di Vicario episcopale per i Laici e la Famiglia. Dal 2000 era divenuto parroco di ‘Nostra Signora di Lourdes’ nel quartiere Malvin nel centro di Montevideo, parrocchia con più di 50.000 abitanti. Attualmente era in attesa di un intervento al cuore: “il Signore della Vita” – ha ricordato don Ernesto Bozzini, per diversi anni missionario in Uruguay – “lo ha invece preso con sé in questa settimana di Pasqua”.

I Funerali saranno celebrati a Montevideo lunedì 8 aprile 2024. “Don Antonio” – ha ricordato il card. Daniel F. Sturla, arcivescovo di Montevideo – ci ha lasciati improvvisamente, dopo aver seminato sorrisi e sapienza, con pazienza e generosità”.