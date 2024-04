Aprile Varzese, ecco il programma

Sono stati quattro anni di fermo forzato, e lo scorso anno la festa era ripartita con una sola giornata, ma da quest'anno l'Aprile Varzese torna con la vecchia formula: saranno ben tredici giorni di festa, con tante iniziative per adulti e bambini, i momenti religiosi, il Palio e tanta buona cucina.

"Dopo ben quattro anni eccoci qui - dice la presidente della Pro Loco Luciana Biselli - pronti ad offrire di nuovo la festa Patronale in onore di San Giorgio. Lo scorso anno, con mille insicurezze e ancora titubanti, è stata proposta in una sola giornata ed è risultato un successone vissuto con grande entusiasmo, sia dagli adulti che dai bambini. Quest'anno tutto il meccanismo riparte, e stiamo lavorando con l'amministrazione comunale, la parrocchia, le associazioni e le frazioni per offrire ben tredici giorni di festa".

Grande spazio sarà dedicato all'enogastronomia: "I nostri cuochi proporranno menù sempre ottimi e raffinati - spiega Luciana Biselli - senza dimenticare la tradizione, come la Cuchela e la Pasta Rustia alla Varzese. Il ristorante Ca' Del Vino ed il negozio Wine Restaurant di Arcioli Vini saranno presenti in cucina ad offrire i loro ottimi e curatissimi piatti. Nei menù della nostra festa non mancheranno anche le pizze. Ci sarà anche la serata a cura del caseificio di Simplon Dorf, che proporrà la tradizionale Raclette, piatto tipico Vallesano". La festa patronale sarà inaugurata venerdì 19 aprile alle 18.30 presso il PalaTenda con la benedizione del parroco don Marco e il ricordo dei volontari scomparsi. Alle 19.30 il taglio del nastro e l'inizio ufficiale della festa. La sera dalle 22 musica con la Shary Band, tributo alla dance music. Sabato 20 alle 14.30 si correrà il "Dvarun trail", trail non competitivo di 12 km con 800 metri di dislivello oppure camminata da 4,5km con 250 metri di dislivello. La sera tributo ai Pinguini Tattici Nucleari con i Pingu Starr.

Domenica 21 aprile alle 10.30 "Bande in festa", raduno bandistico organizzato dal Corpo Musicale Varzese che ospiterà il Corpo Musicale di Fomarco, la Banda di Druogno e la Banda svizzera Victoria. Nel pomeriggio le bande si esibiranno nel Palatenda. La sera karaoke con Stefano Casadei. Lunedì 22 aprile alle 20.45 tombola pro Parrocchia San Giorgio con intermezzo musicale di Gimmy Dj. Martedì 23 aprile alle ore 17.00 Santa Messa festiva in onore di San Giorgio, la sera dalle 22 serata latina con Arena Latina. Mercoledì 24 aprile serata danzante con l'orchestra Federica Cocco.

Giovedì 25 aprile sarà la giornata di preparazione al Palio: dalle ore 10 per tutti i bambini si svolgerà sotto il tendone un laboratorio creativo a tema. Al pomeriggio a partire dalle ore 14.30 la sfilata dei miniatleti, alle 15 il ritrovo degli atleti e poi il baby palio, il minipalio e lo junior palio. Alle 18.30 il ritrovo delle frazioni e delle squadre davanti la ludoteca in piazzale Trieste. Alle 19.30 la sfilata delle frazioni per chiedere al Parroco e al Sindaco l'autorizzazione allo svolgimento del Palio e, solo dopo, la gara cronometrica tra le dieci frazioni. Su un percorso piano con portantina di uguale peso le squadre dovranno effettuare il giro nel minor tempo possibile. In base alla classifica sarà stilata la griglia di partenza. La sera poi musica con la cover band Windflowers.

Venerdì 26 aprile serata "Dove c'è musica" con tributo a Eros Ramazzotti. Sabato 27 aprile serata di musica dance dagli anni '70 ai Duemila con la "Daniele & the onion rings" e a seguire dj Miao. Domenica 28 aprile al mattino Messa solenne con la processione del Santo Patrono con il Corpo Musicale Varzese, le associazioni, il Gruppo Costumi, il Comitato e gli atleti del Palio, nonché i coscritti 2005. Alle 15.30 la sfilata di atleti e frazioni alla presenza di numerosi gruppi ospiti: Corte di Mattarella, Oscella Felix, Streghe di Croveo e Pro Loco di Premosello. L'inizio della gara del Palio degli Asini è fissato alle 17 e al termine sarà posata alla torre Medievale la bandiera della frazione vincitrice. La sera spettacolo dello showman trasformista Paolo Drigo e a seguire Dj T.One direttamente dalla Street Parade di Zurigo. Lunedì 29 aprile serata danzante con i "Vicini di Casa" e la partecipazione della Scuola delle Fisarmoniche Ossolane. Martedì 30 aprile tributo ad Adriano Celentano con il "Re degli ignoranti". Mercoledì 1° maggio dalle 9.30 mercatini di San Giorgio e dalle 10.30 sotto il Palatenda tornei individuali di burraco. La sera si balla con l'Orchesra Rossella Ferrari e i Casanova.

Ogni sera naturalmente sarà possibile cenare sotto il tendone con menu diversi e a tema, ma anche con pizza e menu bambini. "Vogliamo ringraziare i molteplici volontari che lavoreranno sotto il palatenda per tutta la durata della festa - conclude il Presidente Luciana Binelli - il loro contributo è molto prezioso per la buona riuscita della festa, nonché gli esercenti ed artigiani che ci permettono di realizzare il libretto con tutto il programma dettagliato".