Sfida cruciale per la Findomo Pediacooph24 a Montalto Dora

Trasferta a Montalto Dora per la Findomo Pediacooph24 domani alle 18: un match probabilmente decisivo per le sorti dei granata nel girone Gold, visto che la sensazione è che uno dei due posti play-off sia di Novara, il secondo invece se lo contendono in quattro.

Per la squadra allenata da coach Fabbri una partita complicata dalle assenze: certa quella di Frank, squalificato, molto probabile quella di Cerutti, alle prese con il riacutizzarsi del problema muscolare che ne limita impiego e condizione. Insomma, non le condizioni migliori per giocarsi le proprie chances, ma il cuore della Cestistica, unito alle qualità caratteriali e tecniche di questo gruppo, non chiude assolutamente il pronostico. Palla a due alle 18 nel Torinese per un match che può cambiare le sorti della stagione ossolana