Presentato il nuovo libro sugli spazzacamini della Valle Vigezzo FOTO

La storia della Valle Vigezzo è anche la storia degli spazzacamini. Proprio questa valle, si sa, è la culla di questo antico mestiere. Una storia dentro la storia. Già, perché quello dei rüsca è un mondo tutto da (ri)scoprire. Ecco allora che al mosaico di questo particolare tipo di emigrazione, si aggiunge ora un nuovo tassello: il libro, fresco di stampa “Gli emigranti spazzacamini della Valle Vigezzo”. La pubblicazione è stata scritta dalla vicepresidente dell’Associazione Nazionale Spazzacamini, Anita Hofer e illustrata da Giulia Zanoletti.

Un agile volume che, scrive Anita Hofer “non è un elenco di emigranti vigezzini diventati illustri come pittori, inventori, banchieri, profumieri, gioiellieri…È un atto d’amore verso coloro che sono partiti disperati, soli oppure con la famiglia, verso paesi lontani, per non tornare più nella loro amata Valle Vigezzo. A volte trovarono fortuna, a volte solo le condizioni per vivere dignitosamente, costruendo con tenacia un futuro sicuro per i propri figli”.

Il libro (realizzato in collaborazione con il Museo Regionale dell’Emigrazione Vigezzina nel Mondo) è in vendita al Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore, presso la cui sede è stato presentato sabato pomeriggio alle 17.00, davanti ad un pubblico numeroso.