In via Castellazzo, un parcheggio per disabili difficilmente utilizzabile

“Quel parcheggio per disabili è inutilizzabile”. La segnalazione arriva da un a nostra lettrice domese. Nei giorni scorsi in via Castellazzo, così come in altre vie domesi, sono state disegnate le nuove segnaletiche orizzontali per i parcheggi. “Non è possibile parcheggiare in quel posto per un disabile. Di fianco c'è un marciapiede alto 20 centimetri, un disabile non riesce a fruire di quel posto, come farebbe a scendere con stampelle o una carrozzina” spiega la lettrice. “Cinque metri prima il marciapiede è rasoterra, avrebbero potuto prevedere li lo stallo per i disabili” conclude nella sua segnalazione.