A Domodossola un convegno sulla figura di don Giuseppe Rossi

Sabato 27 aprile, dalle 10.00 alle 13.00, si tiene a Domodossola una giornata di studio dedicata a don Giuseppe Rossi, in occasione della sua beatificazione. L’evento, intitolato “Don Giuseppe Rossi. Icona di un parroco martire”, si tiene nel salone dell’Oratorio e ha lo scopo di far conoscere criticamente la figura del parroco di Castiglione in vista della beatificazione che si terrà domenica 26 maggio a Novara.

Il convegno prevede l’intervento di diversi relatori. Pier Antonio Ragozza tiene una relazione sul tema “L’Ossola dall’armistizio fino alla Liberazione”, delineando la serie di eventi che segnarono l’Ossola dall’Armistizio alla Liberazione. Don Cesare Silva discute invece sul tema “Tra Fascismo e Resistenza: l’impegno della Chiesa novarese”, illustrando il comportamento della Chiesa novarese nel tempo del Fascismo e della Resistenza, attraverso un focus sui due episcopati di quel periodo, quello di mons. Giuseppe Castelli (1924-1943) e di mons. Giacomo Leone Ossola, (1943-1951), insignito del titolo di defensor civitatis per l’impegno profuso nella difesa di Novara, salvandola da “un bagno di sangue”.

Francesca Consolini, postulatrice della causa di canonizzazione, interviene poi sul tema centrale del convegno, “Don Giuseppe Rossi: una vita virtuosa vissuta fino al supremo sacrificio”. A lei il compito di tracciare il profilo biografico di don Rossi, mettendone in luce le virtù eroiche e mostrarne poi il martirio «in odio alla fede», perpetrato dalle camice nere il 26 febbraio 1945, soprattutto alla luce delle scoperte documentarie degli ultimi dieci anni, che hanno permesso di conoscere il profondo anticlericalismo dei mandanti del barbaro assassinio.

Padre Marco Canali, delegato vescovile per la causa di canonizzazione e docente di storia della Chiesa antica presso l’Istituto superiore di Scienze religiose e curatore nell’Archivio storico diocesano della sezione don Giuseppe Rossi, tiene una relazione sul tema “«Per voi sono prete. Con voi sono cristiano». Le pagine del diario di don Giuseppe Rossi”. A lui il compito di offrire uno spaccato delle pagine intime del diario personale di don Rossi, scritte dal futuro beato durante gli anni del suo ministero a Castiglione. Infine, le conclusioni del vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla. Modera il direttore dei Settimanali diocesani, Lorenzo del Boca.