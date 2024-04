La Valle Vigezzo in lutto per la scomparsa di Mariafranca Barbieri

Quando ti vedeva arrivare, là in cima a quel ripido prato che disegna l’alpeggio, subito ti dava il benvenuto con un cenno di saluto, a cui faceva seguito l’invito ad entrare in baita. Quella baita che per lei è sempre stata la sua seconda casa, dove trascorreva lunghi periodi in estate e anche durante l’arco dell’anno con il marito Dino, con cui abitava a Santa Maria Maggiore.

Mariafranca Barbieri era così: cordiale, gentile e con uno spiccato senso per l’accoglienza; quel sentimento vero, che in montagna si carica di ulteriore significato. Già, in montagna, dove un tempo ci si salutava sempre quando ci si incontrava sul sentiero, un’usanza che purtroppo oggigiorno si sta un po’ perdendo; in montagna, dove gli alpigiani resistono e coloro che hanno a cuore un alpeggio, lo mantengono vivo, sistemando le baite, che diventano residenze estive o per i fine settimana. Mariafranca, scomparsa a 77 anni, era legatissima al Curtin, questo stupendo balcone naturale che s’affaccia sul fondovalle vigezzino. Un luogo del cuore, glielo si leggeva negli occhi e che ci teneva, con i suoi gesti di accoglienza, a condividere sempre con gli amici e i conoscenti, che dalla Valle Loana si mettevano in cammino fin quassù, agli oltre 1400 metri di quota del Cortino.

I funerali di Mariafranca Barbieri avranno luogo domani, lunedì 22 aprile, alle 15 presso il santuario di Re, in quella basilica dedicata alla Madonna del Sangue, dove 60 anni fa si è unita in matrimonio con Dino Agosti e da cui ha avuto quattro figli: Stefano, Franco, Fabrizio e Rosanna.