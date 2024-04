Il Ciclista, buoni risultati per gli atleti domesi della categoria Esordienti

Buona prova degli Esordienti de il Clicista questo fine settimana a Rivara (Torino), per la terza prova Mtb XC Piemonte Cup. Su un circuito molto veloce di 4,5 km, da ripetere 2 volte, si difendono bene i ragazzi della compagine Ossolana.

Luca Siccoli, Eso 1 alla sua seconda gara assoluta nelle categorie agonistiche, incappa in alcuni problemi meccanici alla partenza attardandosi sul gruppo; effettua comunque un’ottima rimonta chiudendo in posizione 39. Tra gli Eso 2 ottima gara di Geo Bianchetti che con una condotta di gara in crescendo conquista una buonissima settima posizione, poco più dietro il compagno di squadra Riccardo Vietti che, nonostante una forma fisica non ottimale, si aggiudica il 18° posto. Benissimo anche Francesca Milone, portacolori della società torinese Rostese che si allena con la squadra domese; conferma la sua costante crescita chiudendo con un ottimo sesto posto.