Al via La Fabbrica di Carta 2024: il taglio del nastro con Matteo Lancini

Mercoledì 24 aprile prende ufficialmente il via l’edizione 2024 de La Fabbrica di Carta, la storica manifestazione culturale di Villadossola che quest’anno, per la prima volta dopo 25 anni, si trasforma da Salone del Libro in un vero e proprio festival letterario.

Il primo evento è in programma per le 14.30. Si tratta di un incontro con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, rivolto in particolare a docenti e studenti ma aperto a tutti. Il professore presenta il suo ultimo libro, “Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta”, edito da Raffaello Cortina Editore. L’incontro è moderato dalla docente e giornalista Danila Tassinari.

La giornata del 24 aprile prosegue, poi, alle 16.30 con il laboratorio “Il futuro della relazione adulto-adolescente”, organizzato tramite il progetto Youth4Future. L’evento è promosso da Eurodesk Vco, Ufficio Scolastico Provinciale, Consulta Provinciale Studenti Vco, Vedogiovane e Apollo.

Alle 21.00, infine, l‘inaugurazione ufficiale della 26esima edizione de La Fabbrica di Carta, dal titolo “Inizia il Futuro”, con il saluto delle istituzioni. A seguire la presentazione del libro “IntroSPEZioni”, la nuova raccolta di racconti scritti dalle alunne e dagli alunni delle classi seconda, terza e quarta del Liceo Classico “G. Spezia” di Domodossola. Guidati da Lorenzo Pavesi, insegnante e scrittore, i ragazzi racconteranno in modo creativo e originale l’esperienza di scrittura maturata nell’ambito del progetto Speziabook.