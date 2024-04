"Oltre il buio": il cortometraggio di Alessandro Chiello debutta a Domodossola

Il 24 aprile alle 21.00 sarà proiettato al cinema Corso di Domodossola “Oltre il buio”, il nuovo cortometraggio scritto e sceneggiato dal domese Alessandro Chiello, con la regia di Enrico Pietrobon.

Si tratta di un progetto cinematografico ideato da un’equipe multidisciplinare: Anna Gioria, persona con disabilità, scrittrice e giornalista del Corriere della Sera, da sempre interessata e impegnata nel sociale; Pietro Fortis, esperto di servizi editoriali; l’Associazione Culturale CineAlpi, già vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti in ambito cinematografico.

Il cortometraggio ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani che rappresentano la società del domani, sul tema della disabilità, non intesa come patologia ma come fatto improvviso che in qualunque momento può incombere sulle nostre vite portando con sé il buio. È un vero e proprio progetto culturale il cui impegno è quello di porre l’accento sulla complessità della vita delle persone con disabilità per cambiarne il paradigma, dandone una visione più partecipe, positiva e coinvolgente.

La vita della giovane protagonista Patrizia, interpretata dall’attrice domese Sabrina Borsotti, viene infatti completamente stravolta da un evento improvviso. Contando solo sulla sua forza di volontà e sulla sua sedia a rotelle, impara ad affrontare gli sguardi pietistici e gli ostacoli psicologici – i più ostili – oltre alle barriere architettoniche di una difficile quotidianità. Il lieto fine può esistere ma è riservato a chi affronta le avversità con occhi e cuore nuovo.

“Oltre il Buio” si pone obiettivi ambiziosi. Promosso dell’autorevole blog Gli Invisibili del Corriere della Sera, grazie all’ideatrice Anna Gioria ha destato l’interesse del Ministero della Disabilità, della Regione Piemonte e della Provincia di Novara, oltre alle città di Verbania, Domodossola, Orta San Giulio, Cameri, Busto Arsizio, pronte ad ospitare il cortometraggio dopo il debutto di Borgomanero.

Il progetto gode del sostegno dell’ASD BaskinCiuff di Borgomanero e della Consulta per le Persone in Difficoltà; la presentazione è sponsorizzata da Fondazione De Agostini; ACI Verbano-Cusio-Ossola; Genny; Assicusio Assicurazioni; Rubinetterie Fratelli Frattini; Fiore Rubinetterie.

L’idea del cortometraggio nasce nelle terre del Cusio, la produzione in quelle dell’Ossola: regia, sceneggiatura e musiche sono domesi come tutto il cast. La regia è di Enrico Pietrobon, la sceneggiatura di Alessandro Chiello con Anna Gioria. Attrice protagonista è Sabrina Borsotti con Paola Campini, Sara Caprera, Daniele Primonato, Andrea La Valle. Sempre di Enrico Pietrobon è la direzione della fotografia; le riprese video di Manolo Teruzzi, Alessandro Romeo; l’editing video di EPStudios, il missaggio audio di Digital Lake Studio Srl. La colonna sonora, comprese due canzoni, è composta da musiche originali dei Pentagrami, la produzione Cinealpi Srl, Produttori esecutivi Enrico Pietrobon, Alessandro Chiello, Anna Gioria e Pietro Fortis. Organizzazione generale Giulia Grandizzi; MakeUp e Parrucco Sonia Bergamaschi, Erika Franzoni, Giada Rouvreau. Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa Engarda Giordani Comunicazione.