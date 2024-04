A Crevoladossola si inaugura il "Percorso bianco"

Una nuova pista ciclopedonale, illuminata anche di notte, che da Bisate zona Ipercoop raggiungerà la zona del cimitero di Crevoladossola per poi innestarsi su altra viabilità interna. La inaugura giovedì 25 aprile l'amministrazione comunale di Crevoladossola, assieme anche al nuovo percorso ciclo escursionistico "Giro di Oira".

L'appuntamento è per le ore 11.00 a Preglia, nel piazzale antistante il cimitero. Qui sarà inaugurato il "Percorso Bianco" e poi, alle 11.45, ci si sposterà alla Centrale Portaluppi di Crevoladossola dove invece sarà inaugurato il percorso ciclo escursionistico "Giro di Oira".

"Il Percorso bianco è un tracciato ciclo pedonale con tappetino e illuminazione notturna che va dall'Ipercoop di Bisate sino al cimitero di Preglia per circa un km e mezzo e che si innesta su un'altra viabilità portando verso l'Oasi e poi verso la zona del campo sportivo di Crevoladossola, in zona centrale Portaluppi - spiega il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni - La realizzazione del percorso è costata 175mila euro, di cui 50mila provenienti da fondi Pnnr".

La nuova ciclopedonale si innesta con il nuovo tracciato che conduce sino ad Oira e anche oltre: "Questo ripercorre la vecchia via del Gries, o via del sale - spiega Ferroni - e recupera una vecchia mulattiera che si può percorrere a piedi o in mountain bike e che rientra nei progetti di recupero delle vie storiche. Il costo di questo intervento 75mila €uro circa di cui 63mila finanziati dal Gal e la restante parte con fondi del Comune di Crevoladossola".

Giovedì quindi doppia inaugurazione, sia della ciclabile che del percorso che condurrà fino a Oira dove si svolgerà la tradizionale festa di San Marco con enogastronomia, arte, eventi e musica.