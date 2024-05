Basket, Findomo Pediacooph24 dice addio ai play off

Cala il sipario sulla stagione della Findomo Pediacooph24. I granata con la sconfitta di ieri sera a Novara dicono addio alle speranze play-off, che erano per altro ridotte al lumicino. Ma la prestazione è stata una delle migliori della stagione: contro la capolista, che con il 74-63 ha invece staccato il pass per la post season che assegnerà la promozione in C, De Tomasi hanno lottato alla pari per 35', pagando poi dazio nel finale ad un paio di triple dei gaudenziani che hanno allungato in maniera definitiva.

Alla voce punti segnati, da segnalare i 26 di Chirio per Novara ed i 25 di Frank per Domo. "Una gran bella partita da parte dei ragazzi: sono molto contento di quest'ultimo impegno. Abbiamo difeso alla grande contro la squadra più forte del girone, ci abbiamo provato fino alla fine e questo mi ha fatto molto piacere. Il bilancio della stagione - le parole del presidente Nicola Guerra - è soddisfacente: ci sono stati due cambi di allenatore, infortuni, la solita dose di sfortuna ed alla fine non pensavo di arrivare al girone promozione. Ci sarà modo di fare valutazioni ed analisi più approfondite, ora ci concentriamo sul finire degli impegni con l'under 13 femminile e con il giovanile".