Prima Categoria, pochi verdetti da scrivere nell'ultima giornata

Ultimi novanta minuti di gioco per il campionato di Prima Categoria, ma di fatto si giocherà per un obiettivo concreto solo su tre campi.

Archiviata la grande vittoria dell’Ornavassese, attesa da una partita che sarà poco più di un’amichevole a Varzo, e chiuso ogni discorso in coda, con la retrocessione di Comignago, Pernatese e Crodo senza passare dai playout, resta da decidere solo la griglia playoff.

Il Trecate è già sicuro del secondo posto, dopo la vittoria per 3-1 in casa dell’Agrano nel recupero giocato mercoledì primo maggio (rete granata di Ardizzoia su rigore). I biancorossi hanno ora cinque punti di vantaggio sulla Union Novara e in caso di vittoria e contemporanea sconfitta dei novaresi (in casa contro il Bagnella), i playoff del girone non si disputerebbero nemmeno e i trecatesi passerebbero direttamente al secondo turno.

L’avversario del Trecate è il Gravellona San Pietro, squadra quinta in classifica ma troppo distante dai biancorossi per disputare i playoff.C’è da dire però che in caso di vittoria arancionera e contemporanea sconfitta del Piedimulera a Pernate, sarebbe il Gravellona a piazzarsi quarto e dunque ad affrontare la Union, purchè questa non vinca… Si tratta dunque di una ipotesi molto remota per gli uomini di Agostini.

Il Piedimulera è invece molto motivato a vincere contro la Pernatese, perché se non facesse risultato pieno rischierebbe di arrivare a otto punti dalla Union, in caso di vittoria dei novaresi, e a dovere dire addio alla post season.

Tutti le possibilità sopra descritte appaiono comunque poco probabili, salvo grosse sorprese il primo turno dei playoff vedrà la sfida Union-Piedimulera, con il Trecate che affronterà la vincente nella finale playoff del girone A. Ricordiamo che la compagine che uscirà vittoriosa da questa trafila non salirà direttamente in Promozione, ma dovrà affrontare il secondo turno intergirone dei playoff.

Una nota sulla partita Virtus Villa - Crodo, ormai ininfluente per entrambe le squadre ai fini della classifica, ma molto significativa per i biancoazzurri: segnerà infattiufficialmente il ritorno nello stadio Felino e Franco Poscio di Villadossola, dopo oltre 2.000 giorni di assenza.

L’ultima partita disputata dalla Virtus sul proprio campo risaliva al 23 settembre 2018, all’inizio del campionato di Seconda Categoria poi vinto dai ragazzi di Massoni: finì in parità, 2-2 contro la Varzese con doppietta di Primatesta, poi iniziò il lungo esilio dei virtussini che terminerà proprio domenica.

Le partite della Prima Categoria:

Cannobiese - Agrano; Union Novara - Bagnella; Vogogna - Carpignano; Sizzano - Comignago; Virtus Villadossola - Crodo; Trecate - Gravellona San Pietro; Varzese - Ornavassese; Pernatese - Piedimulera