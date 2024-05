La Pro Loco della Valle Divedro, in collaborazione con l'Unione Montana Alta Ossola, organizza un soggiorno marino per anziani over 60 a Riccione, all'albergo Baden, dal 9 al 23 giugno. Il costo per la pensione completa è di 750 euro, mentre il trasporto con autobus è gratuito grazie ad un contributo dell'Unione Montana Alta Ossola.

Le adesioni possono essere comunicate al Comune di Varzo contattando il numero 03244 7001.