Top Ganna è tornato il re della velocità, sua la crono Castiglione delle Stiviere-Desenzano

Ganna è tornato. Vince la seconda crono di questo giro davanti a quel gigante che sta dominando la corsa rosa, Tadej Pogacar, che ha chiuso la 14a tappa del Giro, Castiglione delle Stiviere-Desenzano, dietro al vignonese. Una grande prestazione quella di Filippo Ganna, che è rimasto con il fiato sospeso per tutta la gara d Pogacar che è riuscito a fare meglio nei primi 15 km, più tortuosi. Una grande gara quella di Filippo Ganna che torna sul gradino più alto del podio dopo tempo e lo fa nel migliore die modi dimostrando ancora una volta la sua forza, come a voler dire al resto degli avversari che lui alle Olimpiadi di Parigi ci sarà e come negli ultimi anni, sarà l'uomo da battere.

Nella tappa di oggi terzo Arensman a 1’07”, quarto Thomas a 1’14”, quinto Plapp a 1’18”.