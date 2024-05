Villadossola ricorda Maurizio Tori, uno del ‘’bürnel’’

Villadossola dice addio a Maurizio Tori, uno del ‘’bürnel’’. Quel piccolo gruppo di case tra il Crotto e Falghera, alle spalle di piazza IV Novembre.

L'appartenenza nell' essere nati al ‘’bürnel’’ l’abbiamo sentita spesso nelle parole di Guglielmo, il papà di Maurizio Tori, che in passato è stato anche assessore comunale a Villa. Gugliemo è molto conosciuto in città, come molto conosciuti sono i suoi figli Nuccia e Maurizio. Entrambi sono emigrati da Villa: Maurizio, sposatosi con Liliana s'era trasferito a Domo, Nuccia in Sicilia.

La notizia della morte di Maurizio (68 anni) è stata un brutto colpo per Villa, soprattutto quella cresciuta nela vita viva dei rioni: dal Rogolo al Castello, dal Gaggio al Piaggio, dal Falghera alla Noga, dal Villaggio alla zona sud, tanto per intenderci. Rioni che negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta erano pulsanti e vivi, dove c'era vita di comunità.

Maurizio è stato un figlio di questa Villa ed era molto conosciuto tra i giovani di allora. Aveva preso dai suoi la passione per la montagna. Iscrizione giovanissimo Cai dove poi aveva ricoperto la carica di consigliere sezionale per una ventina di anni.

Quindi i corsi di alpinismo sezionali per poi diventare istruttore di alpinismo. Quindi le molte salite classiche sulle vette dell’Ossola e parte di molti quattromila sia a piedi che con gli sci.

E’ nel 1977 che entra nel soccorso alpino, membro della stazione di Villadossola-Antrona, diventandone negli anni 1983 e 84 vice capostazione e dal 1984 al 1998 Capostazione. Nel 2022 il ‘salto’: è nominato vice presidente regionale del Soccorso alpino e speleologico piemontese. Quel Soccorso dove aveva frequentato - inizio anni ’80 - i corsi nazionali per tecnici al rifugio Monzino nel gruppo del Monte Bianco e portato la sua esperienza nel contesto della delegazione ossolana. Quindi tecnico di elissoccorso nel 1988 quando viene aperta la base di Borgosesia dove presterà servizio per una decina di anni.

I funerali di Maurizio Tori si terranno domani, lunedì 21 maggio, alle 14,30 nella Collegiata di Domodossola. Alla moglie Liliana, al figlio Gabriele, alla sorella Annunziata e a papà Gugliemo le condoglianze di Ossolanews.