Nuovo appuntamento per il corso dell'Avas Ossola

Molti volontari e aspiranti volontari sono intervenuti al primo appuntamento (lo scorso 16 maggio) del corso dell''Avas Ossola, associazione di volontariato che offre servizi ad anziani e ammalati nelle residenze per anziani, in ospedale e a domicilio. Il corso è organizzato con il patrocinio del Centro servizi per il territorio di Novara e Vco e si svolge all'oratorio del Sacro Cuore in via Montegrappa, 34 . Al corso ha partecipato anche l'assistente spirituale dei volontari don Giuseppe Ottina.

Al primo appuntamento relatrice è stata la dottoressa Orietta Ossola direttrice sanitaria degli ospedali di Verbania e Domodossola, con l'intervento ha ricordato le più importanti misure di prevenzione di trasmissione di germi da una persona all'altra e i comportamenti da adottare nelle relazioni di aiuto dei volontari in ospedale.

“Eravamo soliti proporre il corso di formazione ogni due anni – ha detto la presidente dell'Avas Alessandra Bergamini – a causa del covid siamo stati costretti ad una lunga pausa e solo ora dopo sei anni siamo riusciti ad organizzare un nuovo corso. Sono contenta per la numerosa presenza di volontari veterani ,vuol dire che avete ancora voglia di crescere. Un benvenuto alle persone nuove. Questo è un corso di base per approcciarsi al mondo del volontariato con le prime nozioni per diventare volontari”.





Il prossimo appuntamento sarà giovedì 23 maggio l'incontro verterà sul ruolo del volontario con testimonianze della presidente dell'associazione Alessandra Bergamini e delle volontarie dell'associazione.

Il 29 maggio gli interventi avranno come tema “Quale volontario nelle strutture residenziali socio sanitarie per adulti”. Relatrici saranno: l'educatrice professionale Simonetta Valterio direttrice dell'Rsa di Montescheno e della Cooperativa “La Bitta” e la psicologa Jennifer Veronesi direttrice dei servizi in ambito psichiatrico della cooperativa “La Bitta”. Il corso è gratuito ed è rivolto a persone maggiorenni che desiderano arricchire la propria umanità dedicando due ore settimanali all'anziano o all'ammalato.