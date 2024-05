Il centro storico di Domodossola diventa un museo a cielo aperto con la mostra mercato "Plen Air"

Numeroso e partecipe il pubblico delle iniziative della quarta edizione del Festival dell’illustrazione Di-Se di Domodossola, in corso fino a domenica 26 maggio.

Si avvicina l’evento centrale di questa edizione: sabato 25 maggio dalle 10.30 alle 18.00, la mostra mercato “Plein Air” nel centro storico di Domodossola, tra piazza Chiossi, piazza Fontana e via Motta. Trenta artisti che hanno collaborato con il progetto Di-Se nei suoi primi tre anni tornano in Ossola per presentare dal vivo i propri lavori. Nel corso dell’evento realizzeranno per il pubblico sketch e dimostrazioni delle tecniche utilizzate. Tra gli espositori: Cristina Amodei, Sara Bernardi, Lorenzo Duina, Andrea Legnaioli, Sofia Maltempi, Marco Goran Romano, Gabriele Pino, Rustlehare, Antonello Ruggieri, Federico Salis, Paola Tassetti, Elisa Vendramin, Ilaria Zanellato.

Segue, alle 18.30 presso il Collegio Mellerio Rosmini, la presentazione di “The Milaneser Book”, progetto diffuso che riunisce decine di artisti sotto un’unica visione: raccontare Milano attraverso le copertine di una rivista che non esiste. Il volume raccoglie illustrazioni dal 2020 al 2023 con contributi di Chiara Alessi, Gianni Biondillo, Giovanna Castiglioni, Luca Misculin e Davide Oldani. A seguire apericena con gli artisti lungo la via Rosmini. L’evento è organizzato in collaborazione con Pro Loco Domodossola.

Gli storici e maestosi spazi del Collegio Rosmini continuano a ospitare “Elektricon. Portaluppi in Ossola” di Gianluca Folì, mostra monografica che ruota intorno alla figura dell’Architetto Piero Portaluppi in veste di progettista delle centrali elettriche della valle Antigorio-Formazza. Gianluca Folì è un artista di punta nel panorama italiano dell’illustrazione, art-director del prestigioso calendario Epson. Per l’occasione ha realizzato una serie di cinque grandi tavole a partire da alcuni schizzi realizzati durante la sua prima visita nelle valli ossolane. In mostra anche i disegni preparatori.

In contemporanea, lungo la centrale via Rosmini di Domodossola, è possibile visitare “Passare le Alpi”. Il percorso, realizzato completamente all’aperto, coinvolge 28 illustratori e artisti ed è dedicato alle alte vie di comunicazione, ai passi alpini, ai mezzi di trasporto e ai viaggiatori tra Val d’Ossola e Canton Vallese.

Tra gli eventi collaterali previsti, la mostra “Calasca e le sue frazioni” di Caterina Gomirato, il laboratorio creativo “Alla ricerca delle Creature Fantastiche” con l’illustratore Gabriele Pino seguito dalla presentazione del suo quaderno d’artista “Sul dorso del basilisco”.

Continua inoltre la proposta dell’Artoteca Di-Se, progetto che, primo in Piemonte, promuove il prestito domestico gratuito di opere d’arte.